Kaplan: "Beraberlik bize yakışmadı’’

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Altay maçının ardından, "Bize yakışmayan sonuçlar aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Adanaspor, sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Ya şuradan girmek lazım. Dört maç dört beraberlik, yani bize yakışmayan sonuçlar oldu bu. Aslında biz kazanabileceğimiz maçlar vardı. Bu da dahil. Ama çok pozisyona giriyoruz. Çok goller kaçırıyoruz. Hesapta olmayan bir duran topta gol yedik. O kadar duran top çalışmamıza rağmen İbrahim’e adam markajı vermemize rağmen boş bıraktık. Yine gol yedik. Yani aslında baktığınızda her iki takım da iyi mücadele etti. Kaybedebilirdik de ikinci yarı özellikle. Ama biz ilk yarıda girdiğimiz pozisyonları bir tanesini daha gole çevirseydik. Belki biz de farka gidebilirdik. Olmadı. Ben Altay takımını kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Dört maç dört puan. Biz bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ben taraftarları kutluyorum. Maçın hakemini kutluyorum. Altay takımını kutluyorum. Önümüze bakacağız. Bazı şeyleri de değiştirmemiz lazım. Eğer bazı şeyleri de değiştirirsek yani özellikle. Biz birinci bölgede çünkü üç oynadığımız dört maçta da bireysel hatalar çok yapıyoruz. Bunları düzeltmemiz lazım. İnşallah bunları düzeltip önümüzdeki maçlarda galibiyetler, iyi skorlar alıp Adanaspor’u iyi yerlere getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.