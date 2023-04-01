Kapadokya’nın zorlu şartlarında pedal çevirdiler

Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring müsabakaları, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan Bisikletli Oryantiring Müsabakaların bu günki etabı olan Orta Mesafe WRE ve Türkiye Şampiyonası Göreme kasabasına bağlı Kılıçlar vadisinde başladı. Sporcular sırasıyla Kılıçlar Vadisi, Meskendir Vadisi, Red Vadisi ve Kızıl Vadisine gizlenmiş 25 hedef noktayı bulmak için zamana karşı pedal çevirdiler.

Yarışmalara İngiltere’den katılan Keith Dawson ve Danimarka’dan katılan Joern Svensen yaptıkları açıklamada, "Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir doğada bulunmak çok güzel. Bu güzellikler arasında bisiklet sürmek de ayrı bir keyif. Organisazyon çok güzel. 7 yıl önce düzenlenen yarışmalara da katılmıştık. Bundan sonrada sürekli katılmayı düşünüyoruz” dediler.

Oriyantiring yarışlarına ilk defa katıldığını söyleyen Taylan İnan’da “Bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Bisiklet ile münasebetimiz çocukluk yıllarımıza dayanıyor. Geçmişte bir çok bisiklet yarışlarına katıldım ama Kapadokya Oriyantiring yarışlarına ilk defa katılıyorum. Kondisyonuma güveniyorum. Benim için sorun hatira okumak olacak. Eğer haritayı doğru okuyabilirsem madalyaya gidebilirim” şeklinde konuştu. Kapadokya’nın zorlu şartlarında yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren sporcular yaklaşık 1 saat içinde parkuru tamamladı.

Bugün düzenlenen Türkiye şampiyonasını 50 dakikalık skorla 1. Tamamlayan Belçika’lı sporcu Deijgers Dirk; “Müsabakanın ikinci günü kar nedeniyle iptal edildi. Üçüncü gününde de bisikletimle ilgili bir sorun yaşadım ve yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Bu gün çok şanslıydım. İyi bir navigasyon yaptım ve haritayı çok iyi okudum. Bu nedenle bu gün ki sonuçlardan memnunum” dedi.