Kanal Tokat’ta kano heyecanı

Tokat’ta Yeşilırmak nehri üzerinde düzenlenen kano etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak’ın turizme kazandırılması amacıyla hayata geçirilen ‘Kanal Tokat’ farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmanlı Kancabaşı kayıklarının yüzdüğü ırmakta kanolar boy gösterdi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sporcularla birlikte kanoya binerek kürek çekti. Tarihi Hıdırlık köprüsünün altından geçen kanolar renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Eroğlu, Yeşilırmak’ın güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Kanal Tokat ismi verdiğimiz bu güzel bölgede bir taraftan etkinlikler, bir taraftan spor gösterileri, diğer tarafta kanca başı dediğimiz Osmanlı kayıkları yüzüyor. Burayı güzelleştirirken acaba daha farklı neler yapabiliriz diye düşündük. Aklımız bu güzel kano etkinliği geldi. Yeşilırmak üzerinde Kanal Tokat’ta kürekleri çekeceğiz" şeklinde konuştu.

Ordu Kano Kulübü Kurucu Başkanı Mustafa Sarıkaya, kanoya halkın ilgisinden memnun oldukları belirterek, "Şu an otuz derecenin üzerinde sıcaklık var ama hiçbir şey hissetmiyoruz. Su sporu zaten çok keyiflidir. Tokatlı çocukların da su sporu yapmalarını ben bir eğitimci olarak kesinlikle canı gönülden isterim. Kışın dahi burada kano sporu yapılabilir. Tokatlılar çok şanslı. Kanal Tokat’a sahipler" diye konuştu.