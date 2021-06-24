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Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor’da

Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 24.06.2021, 14:45
Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor’da

Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig’in flaş takımlarından Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi’yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başarılı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu sırası ile Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son 4 sezondur da Trabzonspor forması giydi. Geçen sezon oynadığı 19 lig maçının 10’unun da ilk 11’de forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, 1 asistle takımına katkı verdi.
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