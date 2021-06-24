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Kamil Ahmet Çörekçi, Hatayspor’da
Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 24.06.2021, 14:45
Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig’in flaş takımlarından Hatayspor, Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi’yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 29 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başarılı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi."29 yaşındaki tecrübeli oyuncu sırası ile Bucaspor, Kayserispor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son 4 sezondur da Trabzonspor forması giydi. Geçen sezon oynadığı 19 lig maçının 10’unun da ilk 11’de forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, 1 asistle takımına katkı verdi.