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Kalecinin büyük hatası sosyal medyanın gündemine oturdu

Dünya futbolunda enteresan goller yaşanmaya devam ediyor. Bu ilginçliklere Güney Kore Challenge liginde bir yenisi daha eklendi.

Spor 28.06.2021, 21:29

Güney Kore 2. liginde kalecinin büyük hatası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gimcheon Sangmu takımıyla Chungnam Asan kulübünü karşı karşıya getiren mücadelenin 2. dakikasında kaleci H. Lee defans oyuncusunun kendisine attığı pası kontrol etmek isterken dengesini kaybederek takımına golü yedirdi.

Yenilen bu golün ardından mücadele Gimcheon'un 2-1 üstünlüğüyle devam ediyor.

"GÜNEY KORELİ HARUN"

Öte yandan kalecinin yediği bu gol, Fenerbahçe'nin eski file bekçisi Harun Tekin'in yaptığı hatalara benzetildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, golü "Güney Koreli Harun Tekin" yorumuyla paylaştı.

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