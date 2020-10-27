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Kahramanmaraşspor’da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
KAHRAMANMARAŞSPOR’DA 14 FUTBOLCUNUN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKMASININ ARDINDAN ZONGULDAK KÖMÜRSPOR VE GÜMÜŞHANESPOR MAÇLARI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Spor 27.10.2020, 19:19
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Kahramanmaraşspor’da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’da korona virüs vakalarına rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.
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