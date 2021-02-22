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Kahramanamraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan istifa etti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’da Başkan Fatih Mehmet Ceyhan, 7 yıllık başkanlık görevinden istifa etti. Kahramanmaraş halkından helallik isteyen Ceyhan, "Kahramanmaraşspor bu şehrin değeri ise gerçekten gelin sahip çıkın” dedi.

Spor 22.02.2021, 17:39
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Kahramanamraşspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan istifa etti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor’da Başkan Fatih Mehmet Ceyhan, 7 yıllık başkanlık görevinden istifa etti. Kahramanmaraş halkından helallik isteyen Ceyhan, "Kahramanmaraşspor bu şehrin değeri ise gerçekten gelin sahip çıkın” dedi.

Kahramanmaraşspor Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, 7 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktı. Başkanlık döneminde takımın kurumsal kimliğini hiçbir zaman ayaklar altına almadıklarını ifade eden Ceyhan, “Bizim için çok değerli olan bu kırmızı-beyaz bayrağı, bu armayı hiçbir zaman yere düşürmedik. Biz sportif başarı yakalayamadık bunu da bir bahane olsun diye söylemiyorum, bu bir realite. Bu yılın başında ben gerçekten takımı bırakacaktım. Bu konuşmayı sezon başındaki Kurban Bayramı’ndan sonra ağustos ayında Kahramanmaraş halkından helallik isteyerek Kahramanmaraşspor kulüp başkanlığını bırakacaktım" diye konuştu.

Babasının rahmetli olmadan önce kendisine nasihatler verdiğini söyleyen Ceyhan, "Rahmetli annem son dönemlerinde başkanlığı bırakmamı çok istedi. ‘Çok yoruluyorsun oğlum, bu şehir seni yalnız bırakıyor, bırak’ diyordu. Son 2 yıldır babam da ıslarla benim başkanlığı bırakmam gerektiğini, çocuklarıma vakit ayırmam gerektiğini söylüyordu. Sonrasında pişmanlık yaşayacağımı belirtiyordu. Son 6 aylık süreçte kendi korona virüse yakalandı, kurtuldu. Oradan mide ameliyatı oldu, bu süreçte; ’oğlum sen bizi dinlemiyorsun, ben artık bundan sonraki 5 vakit namazımda rabbime, Allah’ım bu oğlumu Kahramanmaraşspor’dan kurtar diye dua edeceğim’ demişti. Geçen hafta babamı kaybettim. Mübarek gecede ben; ’baba, keşke gözün açıkken vasiyetini yerine getirseydim’ diyerek oturdum ağladım. Dualarımı ettim ve bu kararı verdim" şeklinde konuştu.
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