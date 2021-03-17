''Kafamız derbide değildi''

Teknik adam Sergen Yalçın, maç sonrası yapılan basın toplantısında finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Finale yükselmek bizim için değerli, 10 senedir kupayı müzemize götüremedik. Benim için de ayrı önemi var, antrenörlük hayatımda ilk defa final oynayacağım. Kupa kazanma şansı yakaladım. İlk yarı biz oynadık, ikinci yarı Başakşehir oynadı. Uzatma bölümünde takımın ayakta kalması, güçlü olması ve tur atlaması bizim için sevindirici. Cuma günkü maçtan sonra zor tempoda oynamak kolay değil." dedi.

"Bizim için güzel akşam oldu, oyunculara teşekkür ediyorum. Finali camiaya, taraftarlara armağan ediyorum. İnşallah kupayı alan biz oluruz." diyen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları maçı düşünmeden sahaya çıktıklarını ifade etti.