Kaf-Kaf’ta tek hedef 3 puan

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup’ta 20. hafta mücadelesinde yarın 1922 Konyaspor’u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, play-off hattından düşmemek için mutlak galibiyet istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 20. hafta mücadelesinde Karşıyaka, 1922 Konyaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele yarın saat 14.00’te başlayacak. Müsabaka öncesinde Karşıyaka, topladığı 33 puanla ligde 4. sırada yer alırken, 1922 Konyaspor ise 21 puanla 11. basamakta bulunuyor.

Yeşil-kırmızılılar, Selahaddin Dinçel yönetiminde çıktıkları 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik alarak şampiyonluk yarışında geriye düşerken 1922 Konyaspor ise bu maçı kazanarak play-off hattına doğru ilerlemek istiyor. Öte yandan Kaf-Kaf, kazanamadığı taktirde kendini bir anda play-off hattının dışında bulabilir. Bu yüzden Karşıyaka, maça 3 puan parolasıyla çıkacak.