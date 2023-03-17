Kaf-Kaf’ın konuğu Eskişehirspor

TFF 3. Lig’de 1. Grup’ta play-off mücadelesi veren Karşıyaka, yarın saat 14.00’te Eskişehirspor’u konuk edecek.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 24. hafta mücadelesinde yarın Eskişehirspor’la Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadele saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, ligde topladığı 39 puanla 7. sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 18 puanla son basamağın bir üstü olan 17. sırada bulunuyor. Öte yandan zorlu müsabakayı Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek. Vartemel’in yardımcılıklarını ise Uğur Aydoğdu ile Burak Bakırtaş yapacak. Dördüncü hakem ise Melih Aldemir olacak.