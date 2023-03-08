Kaf-Kaf’ı golcüleri taşıyor

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’nın forvet oyuncuları Fatih Taşdelen ve Emre Gemici, bu sezon kaydettikleri toplam 15 golle takımını sırtlıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 39 puanla 4. sırada yer alan Karşıyaka’nın gol yükünü, forvet oyuncuları Fatih Taşdelen ve Emre Gemici çekiyor. Hafta sonu oynanan Hacettepe 1945 mücadelesini 3-0’lık skorla geçmeyi başaran yeşil-kırmızılılarda, ilk golü 23. dakikada Emre Gemici, ikinci golü ise Fatih Taşdelen kaydetti. İzmir temsilcisinin hücum ikilisi, ligde atılan 28 golün 15’ine doğrudan katkı sağladı. Kaf-Kaf’ın golcülerinden Taşdelen, bu sezon attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda yer alırken, kadroya sezon başında dahil olan Gemici de 6 golle en golcü ikinci oyuncu oldu. Bu ikiliyi, 4 golle Onur Kolay ve 3 golle Namık Barış Çelik takip etti.