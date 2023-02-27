Kaf-Kaf, hazırlık maçlarını kaybetmedi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada çıktığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı liglere ara verilen dönemde Karşıyaka boş durmadı. Yeşil-kırmızılılar bu süreçte Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK ile özel maça çıktı ve müsabakayı Yılmaz ile Fatih Taşdelen’in golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Kaf-Kaf, daha sonra İzmir derbisinde Menemen FK ile de özel maça çıktı ve Menemen İlçe Stadı’nda oynanan müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın gollerini sarı-lacivertlilerden Ziya ve Muhammed Enes atarken, yeşil-kırmızılılardan ise Onur ve Barış attı.