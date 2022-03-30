Kadınlarda 3 sporcu yarı finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 3 milli güreşçi adını yarı finale yazdırdı.

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gün ilk seansı tamamlanırken, kadınlarda Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, çeyrek finalde rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Milli güreşçi Elif Yanık, 59 kiloda sporcu sayısının az olması sebebiyle nordic sisteminde ilk maçında Azerbaycanlı Alyona Kolesnik’e tuşla yenildi. Bir sonraki mücadelesinde Alman Elena Brugger ile karşılaşan Yanık, ikinci maçında da tuşla mağlup oldu.

74 kiloda Soner Demirtaş, Gürcü Giorgi Sulava ile yapacağı repesaj müsabakasına sakatlığı nedeniyle çıkmadı. Demirtaş, dün çeyrek finalde İtalyan Frank Chamizo ile yaptığı müsabakayı da sakatlığı sebebiyle tamamlayamamıştı.

68 kiloda Aslı Demir, çeyrek final mücadelesinde Polonyalı Natalya Strzalka’ya 13-6 mağlup oldu.

76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final mücadelesinde Bulgar Mariya Gerginova’yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, çeyrek finalde karşılaştığı Alman rakibi Lisa Ersel’i 11-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

55 kiloda Bediha Gün, Macar Erika Bognar’ı çeyrek final mücadelesinde 4-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın akşam seansında yapılacak olan finallerde Yasemin Adar, Macar güreşçi Bernadett Nagy, Evin Demirhan Yavuz, Rumen Emilia Alina Vuc ve Bediha Gün, Ukraynalı Oleksandra Khomenets ile karşılaşacak.