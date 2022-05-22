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Kadınlar Süper Lig Play-Out: Sivasspor: 3 - Kireçburnu: 4
Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu’na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti.
Spor 22.05.2022, 18:51
Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Sivasspor Kadın FK evinde Kireçburnu’na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti.
4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası’nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, İstanbul ekibi Kireçburnu ile karşılaştı.
Maçı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetim kurulu üyeleri, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve çok sayıda taraftar izledi.
Sivasspor Kadın FK, Kireçburnu’na penaltı atışlarında 4-3 yenilerek lige veda etti. Ligde kalan Kireçburnu ise maç sonu büyük sevinç yaşadı.