Kadınlar, şiddete karşı kick boks ve muaythai öğreniyor

Sivas’ta kadınlar olası şiddet girişimlerine karşı kendilerini savunmak için kick boks ve muaythai sporlarını öğreniyor.

Dövüş sanatları sporlarına son yıllarda kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Sivas’ta düzenlenen kick boks ve muaythai kurslarına katılan kadınlar, kadına şiddet olaylarının arttığını bu dönemlerde hem kendilerini savunmak için hem de spor maksadıyla bu kurslara katılıyor. Sivas’ta bir spor salonunda düzenlenen kurslara katılanların birçoğu kadınlardan oluşuyor. Kadınlar kick boks ve muaythai sporlarıyla hem spor yapıyorlar hem de kendilerini savunmayı öğreniyorlar.

Ayten Aydın: "Kadınların kendini savunmayı öğrenmesi şart"

Kick Boks ve Muaythai Antrenörü Ayten Aydın, antrenmanlara kadınların yoğun katılım sağladığını belirterek, "9 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Başlamamın nedeni ise bir kadın olarak kendimize savunma sanatını öğretmek ve kendimize bir şeyler katmaktı. Bunu da başantrenör Ekrem Arıs’ın 35 senelik tecrübesinden yararlanarak yaptık. Genç kızlarımız kendilerine bir şeyler katmak, savunma sanatını öğrenmek ve ilerleyen hayatlarına bir şeyler katabilmek için bu sporu tercih ediyorlar. Haberlerde ve yaşanan olaylarda gördüğümüz üzere kadınların kendini savunmayı öğrenmesi şart. Artık bu zorunlu hale geldi" dedi.

Beyza Yalçın: "Kadınlara şiddete hayır"

Sporculardan Beyza Yalçın, kadına şiddete hayır diyerek, "9 aydır bu sporu yapıyorum. Kendimi savunmak ve özgüven katmak için gayet iyi bir spor. Alıştıkça insan yoruluyor ama özgüvenli olmamız için, daha sağlıklı yaşam için bu sporu tercih etmeliyiz. Bugün Dünya 8 Mart Kadınlar Günü, kadınlara şiddete hayır diyoruz, bu yüzden kendimizi savunmak için bu sporu tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu spor özgüvenli hissettiriyor"

Kendisini savunmak için bu sporu tercih ettiğini söyleyen sporculardan Nazar Sarıyıldız, "Kadına şiddetin arttığı bu toplumda kadınların bu sporu yapmasını tercih ediyorum. Kick boks kendini savunmadır. Yapanlar kendisini daha özgüvenli hissediyor. Bende öyleyim. Genelde çok stresli bir hayatım var. Antrenmanlara gelince zaten hiçbir şey düşünmüyorum. Her şeyi boks torbasına vurarak halledebiliyorum. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorum. Türkiye’yi bu sporda bir kadın olarak en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Ekrem Arıs: "Kadınlar sokaklarda kendilerini daha rahat savunabilmek için bu spora ilgi gösteriyor”

Muaythai ve Kick Boks Antrenörü Ekrem Arıs ise, "Biz 1994 yılından beri kick boks ve muay thai çalışıyoruz. Sivas Olimpiyat Spor Kulübü olarak birçok sporcumuzu milli yaptık. Çalışmalarımıza bayan ağırlıklı minik, yıldız ve genç olarak devam ediyoruz. Kadınlar sokaklarda kendilerini daha rahat savunabilmek için bu spora ilgi gösteriyor. Kendilerine güven ve rahatlık geliyor. En azından yumruk ve tekme ile kendilerini savunacak şekilde burada bunu öğreniyorlar. Bu sıralarda kadınlar yoğunlukla çalışıyor. Önümüzde müsabakalar var, onlara katılacağız. Biz karma çalışıyoruz, hem kick boks hem de muaythai. Zaten ikisi de birbirine yakın sporlar. Sadece muay thaide diz ve dirsek farkı var. Sporcularımız ağırlıklı olarak muaythaiyi tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.