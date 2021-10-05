banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı mesajı!
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı mesajı!
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
BioNTech aşısının koruyuculuk süresi 6 ay sonra düşüyor
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira

Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Spor 05.10.2021, 20:46
Kadınlar Şampiyonlar Kupası: VakıfBank: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 0

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit’e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya

Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem

Antrenör: Giovanni Guedetti

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma

Antrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P