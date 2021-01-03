Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 24 - Konyaaltı Belediye: 31

Kadınlar Hentbol Süper Ligi erteleme müsabakasında Sivas Belediyespor, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Konuk ekip, mücadeleyi 31-24 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Daha sonra Sivas Belediyespor rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 16-15 önde girdi. İkinci yarıda ise konuk ekip rakibi karşısında üstünlüğü sağladı ve maçı 7 sayı farkla 31-24 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.