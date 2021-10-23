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Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 39 - Mersin Büyükşehir Belediye: 34

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 3. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 39-34 kazandı.

Spor 23.10.2021, 15:37
Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 39 - Mersin Büyükşehir Belediye: 34

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 3. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 39-34 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 21-14 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 5 sayı farkla 39-34 kazandı.

Sivas Belediyespor’da Aslınur Çamcı ve Nazlı Tan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 6’ya çıkartarak ligde 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mersin temsilcisi ise 4 puanla 2. sıraya geriledi.

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