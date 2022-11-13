Kadınlar Hentbol 1. Lig: Sivas Belediye: 25 - Elazığ SYSK: 25

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu 5. hafta maçında Elazığ SYSK, deplasmanda Sivas Belediyespor’la 25-25 berabere kaldı.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Sivas Belediyespor deplasmanına gitti. İki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği 5. hafta maçı Sivas 4 Eylül Spor Salonunda oynandı. İlk yarısı 13-12 Elazığ SYSK’nın üstünlüğüyle geçilen maçın ikinci yarısı büyük heyecana sahne oldu. İkinci yarısı büyük heyecana sahne olan maç 25-25’lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım da yenilgisiz unvanını sürdürdü.

Sivas Belediyespor’da Tuğçe İnan ve Ayşe Küçükdağ ile Elazığ SYSK’da Yeşim Alp 6’şar sayıyla parkenin en skorer isimleri oldu.