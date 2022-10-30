Kadınlar Hentbol 1. Lig: Samsun Gençlik: 24 - Elazığ SYSK: 28

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, THF Kadınlar 1. Lig A Grubu 3. Hafta maçında deplasmanda Samsun Gençlik’i 28-24 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 3. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda Samsun Gençlik’le karşı karşıya geldi. Samsun Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın devre arasına 13-12 önde giren Elazığ ekibi, maçtan 28-24 galip ayrıldı. Elazığ SYSK’da Gizem Dilek attığı 8 golle galibiyette başrol oynarken, Samsun Gençlik’te Dila Çepni’nin 8 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. 2’de 2 yaparak puanını 4’e yükselten Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, ligin 4. Haftasında Kırşehir Belediye GSK’yı konuk edecek.