Kadınlar Euroleague: Galatasaray: 89 - Basket Landes: 63
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu’ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado’da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague D Grubu’ndaki üçüncü maçında Basket Landes ile karşı karşıya geldi. Palais des Sports du Prado’da oynanan karşılaşmayı 89-63 kazanan sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Palais des Sports du Prado
Hakemler: Jasmina Juras xx, Alberto Sanchez Sixto xx, Alexandra Stan xx
Galatasaray: Asena xx 9, Miray x, Cansu Köksal xx 8, Sude xx 5, Pelin Bilgiç xx 9, Epiphanny Prince xxx 16, Anete Steinberga xx 10, Quanitra Hollingsworth xx 7, Mısra x, Mercedes Russell xx 15, Angel McCoughtry xx 10
Başantrenör: Efe Güven
Basket Landes: Ana Suarez xx 7, Gaye xx 11, Turcinovic x 2, Jovanovic x 3, Dumerc x 5, Vukosavljevic xx 13, Ayim xx 12, Plouffe xx 8, Paget x, Chery x 2
Başantrenör: Julie Barennes
1. Periyot: 34-22 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-33 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 75-46 (Galatasaray lehine)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12