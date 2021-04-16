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Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 - UMMC Ekaterinurg: 88

İstanbul’da düzenlenen EuroLeague Women Final Four ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinurg ile karşılaşan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 88-84 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Spor 16.04.2021, 18:21
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Kadınlar Euroleague: Fenerbahçe: 84 - UMMC Ekaterinurg: 88

İstanbul’da düzenlenen EuroLeague Women Final Four ilk maçında Rus temsilcisi UMMC Ekaterinurg ile karşılaşan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı mücadeleden 88-84 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Volkswagen Arena’da oynanan maça sarı-lacivertli ekip, Jasmine Thomas, Kayla McBride, Alina Iagupova, Satou Sabally, Kia Vaughn beşiyle başladı. Dengeli başlayan mücadelede hücumda Alina Iagupova’ya etkili olan Fenerbahçe, ilk periyodu 21-22 geride tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Alina Iagupova ve Olcay’ın üçlükleriyle farkın açılmasını önleyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 48-55’lik skorla gitti. Rusya temsilcisinin iyi başladığı üçüncü periyotta farkın çift hanelere çıkmasının ardından Iagupova ve McBride ile fark 5 sayıya inince Ekaterinburg’tan mola geldi: 55-60. Kalan bölümde fark erimedi ve üçüncü periyot 61-68 tamamlandı.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde savunmada vites yükselten Fenerbahçe, Alina Iagupova ve Satou Sabally’nin basketleriyle farkı 4 sayıya indirince Rusya ekibinden mola geldi: 73-77. İlerleyen bölümde Kia Vaughn’un isabetli serbest atışları ve orta mesafe atışıyla skorun 79-79’da eşitlendiği karşılaşmada avantajı eline geçiremeyen sarı-lacivertliler maçı 84-88 kaybetti. Bu sonuçla Fenerbahçe turnuvaya veda etti.
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