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Kadınlar EuroCup’ta şampiyon Bourges Basket
Kadınlar EuroCup finalinde Bourges Basket, Reyer Venezia’yı 74-38 mağlup ederek şampiyon oldu.
Spor 07.04.2022, 22:53
Kadınlar EuroCup finalinde Bourges Basket, Reyer Venezia’yı 74-38 mağlup ederek şampiyon oldu.
Fransa’nın Bourges şehrinde düzenlenen EuroCup finalinde ev sahibi Bourges Basket, İtalyan Reyer Venezia ekibini konuk etti. Bourges ilk periyodu 17-12, devreyi de 38-29 önde tamamladı. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fransız ekibi, salondan 74-38 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.