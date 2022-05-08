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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın resmi açılış töreni yapıldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın açılış seremonisiyle gerçekleştirildi.

Spor 08.05.2022, 23:25
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın resmi açılış töreni yapıldı

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın açılış seremonisiyle gerçekleştirildi.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın resmi açılış töreni Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlev, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözlemcileri, IBA yöneticileri ile yetkilileri, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan sporcular ve antrenörler katıldı.

İstanbul’da 21 Mayıs’a devam edecek şampiyonaya 73 ülkeden 310 sporcu katılacak. Türkiye, organizasyonda 12 sıklette temsil edilecek.

Açılış töreninde İstanbul’un tanıtım filminin yayımlanmasının ardından Semazen gösterisi gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan ülkelerin bayraklarıyla geçit töreni düzenlenmesinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Törende konuşan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, "Son 20 yılda 500’ün üstünde spor salonu- 200 üstünde yüzme havuzu 100 yakın futbol alanı, atletizm tesisleri, 40’ın üstünde stadyumu yapan, inşa eden spor ülkesi, barış elçisi, inanç ülkesi Türkiye’nin değil, dünyanın yıldızı, dünyayı birbirine bağlayan güzel İstanbul’a hepiniz hoş geldiniz. Başta Türkiye’mizin ay-yıldızlı bayrağı olmak üzere 73 ülkenin bayraklarıyla, sporcularımız salona girdiler. Hemen kuzeyimizde yaşanan savaş ortamının yanı başında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası mücadelesi içerisinde 73 ülkenin 310 sporcusu, sporun fair-play, kardeşlik, dostluk ruhu ile çok güçlü bir barış mesajı verecekler. Bunu çok güçlü bir şekilde siz sporcularımızın ifade edeceğine yürekten inanıyorum. Dünya Boks Birliği Başkanı ve değerli yönetimine, ülkemizde düzenledikleri için, bu şampiyonanın kusursuz bir şekilde geçebilmesi için gösterdikleri alakaya teşekkür ederim. Türkiye olarak en son 2008 Atina Olimpiyatları’nda boksta madalya aldıktan sonra 2012 ve 2016 olimpiyatlarından boynu bükük döndük. Çünkü madalyalar ringde verilmiyordu. Çünkü madalya almak için ter döken boksörlerimizin hakkı yeniyordu. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın birçok ülkesinin rahatsızlığını gören IOC duruma müdahale etti. Buradan IOC Başkanı Thomas Bach’a ve emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Tokya’da Türk boksu dünya klasmanında 5. sıraya oturdu. Çünkü madalyalar ringdeki mücadeleye verildi. Kadın boksunda Türkiye büyük aşama kaydetti. Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya aldı. Artık boksta hiçbir şey dünkü yaşanılanların üstüne yazılmayacak. Buna inanıyorum. Ülke bayrakları ile salonda bulunan sporcularımıza diyorum ki, gönül rahatlığı ile mücadelenizi verecek ve İstanbul’dan inşallah hakkınızı alarak ayrılacaksınız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu selamlarını iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, büyük spor adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı dileklerini arz ediyorum" diye konuştu.

Gözgeç: "Türkiye olarak hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise, “Dünyanın merkezi İstanbul’a hoş geldiniz. Sözlerime bugün bütün dünya kadınlarının anneler gününü kutlayarak başlamak istiyorum. Ülkemizin sporda ve özellikle boksta almış olduğu başarılı sonuçları 20 yıl aradan sonra düzenlenen bu şampiyonanın ülkemizde gerçekleşmesinde önemli rolü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti gerek ekonomik durumu gerekse güvenli ve istikrarlı yönetimi ile bütün dünyanın barış ve kardeşliğine ilham olmuştur. Dünyanın merkezi İstanbul sloganımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemizin boksta göstermiş olduğu başarı ile dünya sıralamışında 5. sıraya yükselmiştir. Son 15 yılda boksa yapılan yatırımlar şimdi meyvesini toplamaya başlamıştır. Bu şampiyona aynı zamanda birçok ilgiyi de beraberinde getirmiştir. IBA baştan aşağı anayasasını değiştirmiştir. Olimpiyat Oyunları’nda da sıralama için büyük bir puanlama sistemi getirmiştir. Dünyada ilk defa Sırbistan’da yapılan Dünya Erkekler Boks Şampiyonası’nda uygulanan ve burada ikinci kez uygulanacak olan ödül sistemi getirmiştir. Birinciye 100 bin Dolar, ikinciye 50 bin Dolar, üçüncüye 25’şer bin Dolar olmak üzere toplamda 2 milyon 400 bin Dolar ilk defa burada sporculara ödül olarak dağıtılacaktır. Yine yeni bir yenilik daha söyleyeyim. Sporculara ilk defa gerçek altın, gerçek gümüş ve gerçek bronz madalya takdim edilecektir. Burada sayamayacağım kadar yenilikler var. Yeni yönetim, yeni başkan bunların mimarı olmuştur. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. IBA artık emin ellerde. Şuna inanmanızı istiyorum; sporcunun hakkıyla hukuku yenmeyecektir. Ayrıca cinsiyet eşitliği kuralına bağlı olarak kadın sporcu sayısı 2024 Paris Olimpiyatları’nda 6’ya çıkarılmıştır. Ayrıca haziran ayında Cezayir’de yapılacak olan Akdeniz Oyunları’nda kadın takımımız yer alacaktır. Türkiye olarak hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Buradan Sayın Başkan Umar Kremlyov söz almak istiyoruz. Dünya Kupası’nın Türkiye’de yapılması için bize vermiş olduğu bir söz var, onu burada ilan etmesini istiyorum. Bütün bu anlattıklarımı ve yaptıklarımız için önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Umar Kremlyov, bu şampiyonanın yapılmasında bize göstermiş olduğunuz maddi, manevi ve insani yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. IBA Genel Sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’na çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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