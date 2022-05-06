Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın: 78 - Fenerbahçe Safiport: 100
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın’ı 100-78’lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın’ı 100-78’lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0’a getirdi ve finale yükseldi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Alper Özgök xx, Fatih Güler xx, Mesut Öztürk xx
Nesibe Aydın: Thomas xx 11, Snytsina xxx 13, Merve Uygül xx 6, Gülşah Bıçakçı x, Nacickaite xx 6, Hülya Asarcıklı xx 4, Meltem Yıldızhan xx 13, Harika Gözde Eldaş x, Coates xxx 25
Başantrenör: Erman Okerman
Fenerbahçe Safiport: Sabally xx 8, Manolya Kurtulmuş xx 2, Olcay Çakır Turgut xx 12, İdil Saçalır xx 6, Alperi Onar xx 10, Williams xxx 17, Mc Bride xxx 17, Iagupova xxx 19, Stokes xx 4
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 22 - 30 (Fenerbahçe Safiport lehine)
Devre: 37-61 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. periyot: 55-79 (Fenerbahçe Safiport lehine)
5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)