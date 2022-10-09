Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 - Beşiktaş: 69
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2 sayı farkla 71-69 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2 sayı farkla 71-69 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Salon: Kadir Has Spor
Hakemler: Ali şakacı xx, Doğu Berk İnnal xx, Almila Kocabaş xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Shajuan Weaver xxx 18, Sevgi Tonguç xx 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan xx 10, Mısra Albayrak xx 4, Şuğranur Hatice Sönmez xx 7, Ezninne Josephine Kalu xxx 20, Daugile Saraukaite xx 10
Beşiktaş: Dana Kiana Evans xxx 28, Yağmur Kübra Taşar x 2, Meltem Topaloğlu xx 7, İrem Naz Topuz xx 8, Kübra İmren Sevindik x, Elif Bayram x 6, Mia Draskicevic x, İnci Güçlü x 5, Taya Davis Reimer xx 13
1. Periyot: 19-20 (Beşiktaş lehine)
Devre: 37-34 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 58-51 (Melikgazi Kayseri lehine)