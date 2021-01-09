Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 113 - Samsun Canik Belediye: 47
47 mağlup etti.
47 mağlup etti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Sinem Tetik xx, Münevver Özemre xx, Burak Yılmaz xx
İzmit Belediyespor: İpek Garip xxx 13, Miray Şahin xx 4, Gülşah Duman xxx 17, Tuana Azra Met xx, Kübra Erat xx 3, Elif Emirtekin xx 4, Zülal Özdemir xx, Saadet Aysu Keskin xx 8, İnci Güçlü xxx 14, Milica Jovanovic xxx 19, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 20, Defne Melissa Paylar xxx 11
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Samsun Canik Belediye: Nurgül Ersoy x, Stephane Zenora Madden xxx 21, Nazlı Çalışkan xx 10, Zeynep Sude Kara x 2, Fatma Dilara Azaklı x 2, Zeynep Sina Konuksever x 3, Bilgesu Erduran x 4, Elif Korkut x, Neslihan Demir x 5
Başantrenör: Mahmut Beşir
1. Periyot: 31-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 51-33 (İzmit Belediyespor lehine)3. Periyot: 80-35 (İzmit Belediyespor lehine)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12