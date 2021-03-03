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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 100 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 59
59’luk skorla yendi.
Spor 03.03.2021, 17:02
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59’luk skorla yendi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Sinem Tetik xx, Yasin Kahraman xx, Eyyüp Ayhan xx
İzmit Belediyespor: İpek Garip xxx 11, Miray Şahin xx 7, Gülşah Duman xxx 19, Elif Emirtekin xx 5, Erica Wheeler x 1, Saadet Aysu Keskin xx, İnci Güçlü xxx 14, Milica Jovanovic xxx 13, Clarissa Cristina Dos Santos xxx 19, Defne Melissa Paylar xxx 9, Zülal Özdemir xx 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
BŞB Adana Basketbol: Ezgi Manlacı xxx 13, Ladin Özel xx 7, Sude Güler x, Öykü Taşkın xxx 15, Sinem Karacan x, Gülfer Tokatlı xxx 14, İlknur Yıldızhan xx 8, Ayşe Burcu Karagöl x 2, Elif Nisa Ercan x, Güneş Köksal x
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. Periyot: 31-16 ( İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 53-24 ( İzmit Belediyespor lehine)3. Periyot: 71-42 ( İzmit Belediyespor lehine)