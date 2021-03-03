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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 63 - Galatasaray: 74
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray’a 63-74 mağlup oldu.
Spor 03.03.2021, 16:58
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında Galatasaray’a 63-74 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Serdar Ünal xx, İsmail Binbir xx, Batuhan Söylemezoğlu xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş x 5, Prince xx 15, Ben Abdelkader xx 13, Gueye xxx 28, İdil Türk x, Derin Yaya x 2
Başantrenör: Ekin Baş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç x 8, Prints x 8, Steinberga xx 21, Holingsvorth x 8, Mısra Albayrak x, Russell xx 12, Whitcomb x 10, Meltem Yıldızhan x 2, Cansu Köksal x 2, Sude Yılmaz x 3, Asena Yalçın x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 16-16
Devre: 30-41 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 47-56 (Galatasaray lehine)