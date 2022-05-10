Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Safiport: 90 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sahasında karşı karşıya geldiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 90-55’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi final ilk maçında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sahasında karşı karşıya geldiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 90-55’lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker
Hakemler: Kaan Büyükçil xx, Göksun Öz xx, Berk Kurtulmuş xx
Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş xx 8, İdil Saçalır x, Tuğçe Canıtez xx 1, Banu Şimşek x, Elif İstanbulluoğlu xx 2, Sabally xx 10, Olcay Çakır Turgut xx 8, Alperi Onar xx 2, Williams xxx 21, McBride xxx 21, Iagupova xx 13, Stokes xx 4
Başantrenör: Marina Maljkovic
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx 8, Feride Akalan xx 3,Yeliz Doğan x, Sinem Ataş xx 2, Baric xx 2, Zellous xxx 19, Fatmanur Karakaş x, Boner xx 13, Esra Ural Topuz xx 8
Başantrenör: Muhammed Zafer Kalaycıoğlu
1. periyot: 28-12 (Fenerbahçe Safiport lehine)
Devre: 51-33 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. periyot: 73- 47 (Fenerbahçe Safiport lehine)