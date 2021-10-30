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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 74 - Galatasaray: 56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 74-56’lık skorla mağlup etti.
Spor 30.10.2021, 19:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 74-56’lık skorla mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Kerem Yılmaz xx, Nazlı Çisil Güngör xx
Fenerbahçe: Iagupova xxx 19, Williams xxxx 11, Şerife Alperi Onar xxx 11, Zahui xxx 11, Mc Bride xxx 10, Stokes xx 4, Olcay Çakır Turgut xx 4, Tuğçe Canıtez xx 4
Başantrenör: Vctor Lapena
Galatasaray: Williams xxx 18, Pelin Bilgiç xxx 16, Steinberga xxx 12, Krajisnik xx 7, Melis Gülcan x 3, Gizem Başaran Turan x, Sude Yılmaz x, Merve Aydın x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 18-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 40-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 54-45 (Fenerbahçe lehine)