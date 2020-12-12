Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 82 - Botaş: 95

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Botaş’a 95-82 mağlup oldu. Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 30-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de pota altını etkili kullanan başkent ekibi devreye 52-42 önde girdi. 3. periyotta Elazığ ekibi basit hatalardan kurtulamayınca son çeyreği Botaş 75-63 üstünlükle geçti. Son periyotta Elazığ ekibi farkı azaltmasına rağmen oyun disiplininden kopunca salondan 95-82’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Botaş’ta Marina Bas 24 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinin yeni transferi Kelsey Mitchell’in 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Elazığ’ın son transferi Karadağ milli oyuncusu Jelena Dbuljevic ise 17 dakika süre aldığı maçta 19 sayı üretti.

Müsabakayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık da protokol tribününden takip etti.