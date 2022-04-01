Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Galatasaray’a 80-69 yenildi.

İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 27-26 aldı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray devreye 49-46 önde girdi. Üçüncü periyotta üçlüklerle etkili olan sarı-kırmızılılar bu bölümü de 66-50 önde tamamladı. Son periyotta oyun disiplininden kopmayan Galatasaray maçı 80-69 kazanmasını bildi.