Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 62 - Ormanspor: 79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında B.Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı OGM Ormanspor’a 79-62 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkisini sürdüren başkent ekibi devreye 41-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Ormanspor bu periyodu da 54-43 üstünlükle tamamladı. Mücadelenin son periyodunda oyun disiplininden kopmayan Ankara temsilcisi parkeden 79-62’lik üstünlükle ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare’de Emma Cannon’un 23 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Ormanspor’da Riqauna Wiliams ile Şerife Alperi Onar 21’er sayıyla galibiyette başrol oynadı.