Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA istedik vermediler. Biz de Bayraktar’ı, Akıncı’yı, Aksungur’u yaptık. Artık çıtayı daha yukarıya çıkararak geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz."
Bakan Akar: "Made in Türkiye markası uluslararası pazarda hak ettiği pazarda hak ettiği konuma yükselmiştir"
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 53 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediye: 81
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediye’ye 81-53 mağlup oldu.
Spor 06.01.2022, 20:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediye’ye 81-53 mağlup oldu.
İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili olan Mersin ekibi, 1. periyodu 24-16, ikinci periyodu 55-30, üçüncü periyodu 75-35 ve maçı 81-53 kazandı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediye’de Shavonte Zellous kaydettiği 23 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Chanel Mokango’nun 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.