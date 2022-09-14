Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekipleri Eskişehir’de buluştu

Eskişehir İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar Federasyon Kupası maçlarını değerlendirerek kentteki tüm basketbolseverleri salona davet etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde Eskişehir Şehir Anıl Gül Spor Salonu’nda Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı başladı. Eskişehir İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, devam eden maçlar çerçevesinde organizasyonu değerlendirdi. Kentteki kadın basketbolunun günden güne gelişim gösterdiğini ve çok güzel işlere imza atıldığını dile getiren Küçükaycan, “Eskişehir basketbolunu tekrar Türkiye’ye kazandırmak için bu turnuvayı aldık” şeklinde konuştu.

“Eskişehir’e 1. Lig’de mücadele eden 16 kadın basketbol takımı geldi”

“Eskişehirli çok değerli sanayi ve iş adamlarının sponsorluğunda güzel bir faaliyet meydana getirdik” diyen Küçükaycan; “Turnuva, 13 Eylül’de başladı ve 19’unda son bulacak. Eskişehir’e 1. Lig’de mücadele eden 16 kadın basketbol takımı geldi. Kadınlar Federasyon Kupası adına onları şehrimizde ağırlıyoruz. Eskişehir halkı başta olmak üzere tüm basketbolseverleri salona bekliyoruz. Bu güzel organizasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu şehrimize kazandırdı. İl Temsilcisi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

“Pazartesi günü final oynanacak”

Turnuvada mücadele eden takımların 4’erli grupta olmak üzere lig usulü boy göstereceklerini söyleyen Küçükaycan, “Takımlar için 4’üncü gün kapalı olacak. Yani dinlenme günü olarak belirledik. Sonrasında ise sırası ile çeyrek final, yarı final ve pazartesi günü de final maçı gerçekleştirilecek. Sezon öncesi bu turnuva, kulüpler için de kendilerini denemeleri adına güzel bir deneyim oluyor. Çok güzel bir hazırlık sezonu yaşayacaklar. Şehirdeki tüm hakemler, antrenörler, sporcular ve basketbolseverler şu an salonda yerlerini aldı. Bu durumdan çok memnunuz ve sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz” diyerek temennilerde bulundu.