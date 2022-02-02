Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 78 - Bursa Büyükşehir Belediyespor:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 78-54 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi sahasında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 78-54 mağlup etti.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli xx, Nazlı Çisil Güngör xx, Uğur Akyıldız xx
Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Kuanitra Holingsvorth xx 6, Temi Fagbenle xxx 20, Tiffany Hayes xxx 25, Shavonte Zellous xx 7, Şevval Akalan x 3, Fatmanur Karakaş xx 9, Sinem Ataş xx 3, Kristina Anigwe x 2
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Cuic xx 8, Duygu Özen x 4, Gizem Uca xxx 13, Gonca Karataş xx 10, İrem Sözen x 3, Kathleen Doyle xx 8, Saranda Daci x 2, Victoria Macaulay xx 6
1. Periyot: 24-9 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
Devre: 37-29 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 62-45 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)