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Kadınlar Basketbol Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 91

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 70-91 mağlup oldu.

Spor 30.03.2021, 21:20
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Kadınlar Basketbol Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 91

H.N. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya 70-91 mağlup oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Öznür Kablo, yarı finale yükseldi.

Salon: Antakya

Hakemler: Serdar Ünal x, Sami Özel x, Halil Erkoç x

Başantrenör: Ekin Baş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Elif İrem Kara 2, Derin Yaya 17, Hilal Ertaş, Gizem Başaran 14, Prince 24, Gueye 13

Başantrenör: Victor Antonia Lapena Tortosa

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut 9, Thomas 9, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 6, Mc Bride 20, Iagupova 22, Stokes 4

1. Periyot: 20-15 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 34-42 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)

3. Periyot: 51-64 (Fenerbahçe Öznur Kablo lehine)
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