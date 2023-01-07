Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 81 - Yalova VIP: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Yalova VIP’i 81-69 yendi.

Elazığ İl Özel İdare, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yükselişini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, 17. hafta maçında evinde karşılaştığı maçta HDI Sigorta Yalova VIP’i 81-69 mağlup etti. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan konuk takım devreye 41-30 önde girdi. Üçüncü periyotta Elazığ İl Özel İdare farkı eritse de bu bölüm Yalova VIP’in 57-53 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodunda pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdare, parkeden 81-69 galip ayrılmasını bildi. Elazığ ekibinde İlknur Yıldızhan Çetin kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.