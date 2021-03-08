Kadınlar AXA Kupa Voley’de ilk finalist VakıfBank oldu

Bu yıl 20. düzenlenen Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları başladı. VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta takımları arasında oynanan ilk yarı final mücadelesinin kazananı 25-19, 25-17 ve 25-15 set sonuçlarıyla 3-0 VakıfBank oldu ve ismini finale yazdırdı.

Karşılaşmanın öncesinde TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A. Nihan Karaçam Salkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakada görevli tüm kadın hakem, gözlemciler ve her iki takımın kaptanlarına çiçek takdim etti. VakıfBank sporcuları karşılaşmanın seremonisine "Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun", Galatasaray HDI Sigorta sporcuları ise "Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de diğer finalist bu akşam saat 20.15’te oynanacak Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet maçının ardından belli olacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Kübra, Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ayça (L), (Tuğba, Cansu, Melis, Gabi)

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay, Güldeniz, Sezen, Beren, Elifsu, Ergül, Gizem (L), (Çağla, Sude)

Setler: 25-19, 25-17 ve 25-15

Süre: 73 dakika (28 25 20)