’Kadına Şiddete Hayır’ demek için yeşil sahaya çıktılar

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Türkiye’nin önde gelen çatı sivil toplum kuruluşları Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ile Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED), kadınlara yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için halı saha futbol maçı düzenledi. Maçın santrasını spor camiasının sevilen ismi Yılmaz Vural yaparken, Konfederasyon ve Federasyon yöneticileri ve üyeleri ‘’Kadına Şiddete Hayır’’ pankartıyla anlamlı bir mesaj verdi.

TÜMBİKON ve TÜMBİFED yönetim ve üyeleri kadınlara yönelik şiddet olaylarının arttığı bu dönemde duruma sessiz kalmayarak farkındalık oluşturmak için Üsküdar’da halı saha futbol maçı düzenledi. Centilmenlik ve nezaket içinde geçen futbol karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Maçın santrasını spor camiasının sevilen ismi Yılmaz Vural gerçekleştirdi. Maçın hakemliğini ise eski milli futbolcu Hayri Ülgen yaptı. Takımların başında kadın teknik direktörler yer alırken, TÜMBİKON takımının teknik direktörlüğünü Milli basketçi Banu Karadağlı, TÜMBİFED takımının teknik direktörlüğünü İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Nüket Sivri yaptı. Etkinlikte TÜMBİKON İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi ile birlikte spor yorumcusu Adnan Aybaba, Güvenç Kurtar, Yüksel Aytuğ, Hakan Solaker, Papen Mustafa Kocabey gibi önemli isimler katıldı. Gerçekleşen müsabaka sonunda maçı dostluk kazandı.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan köşe yazarı Yüksel Aytuğ, “Bu konunun bütün faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Elimden geldiğince de destekliyorum. Sağ olsunlar değerli başkanımıza şahsında tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçen yıl bir ödülle de şereflendirmişlerdi sağ olsunlar. Son derece önemli girişimci bir grup. Futbol konusunda da yardımlaşma, dayanışma, barış adına bu tür organizasyonlar düzenliyor. En çok da bu zamanlarda ihtiyacımız var. Çünkü futbol dili giderek sertleşiyor. Ülkemizde futbol sahanın dışında yöneticiler bazında da çok sert oynanmaya başladı. Bu tür organizasyonların bu havayı yumuşatmasını, barış getirmesini arzu ediyoruz. Kadına şiddet artık ülkemizde konuşulası tartışılası bir durum olmaktan çıkarılmalı. Çünkü artık söylenecek söz kalmadı. Sıra icraatta. Herkes kendi içinde kadına şiddeti öldürmek zorunda. Bu annelerin çocuklarını yetiştirme sürecinden başlayıp okuldaki, yüksekokullardaki akademik eğitimlerle desteklenerek sonunda bir kültüre dönüşmek zorunda” dedi.

"Birlik, beraberlik ve dayanışmayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz"

TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, “Bütün bürokratlar ve iş insanları konfederasyonunun kültür, sanat ve sporla ilgili çok önemli etkinlikleri var. Spor alanındaki en önemli etkinliklerimizden de biri de bu. Biz kaynaşmayı, birlik beraberliği arttırmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Hayri Ülgen olsun, Güvenç Kurtar hocamız olsun, spor komisyonumuz da bize son derece destek veriyorlar. Bugün burada bürokratlar, iş adamları ve akademik camiadan çok değerli hocalarımızla ve şöhretlerle teknik direktörlerimizle, eski milli futbolcularımızla beraberiz. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı da dayanışmayı da tüm Türkiye’ye yaymayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Eski futbolcu Güvenç Kurtar, “Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Ben de bu konfederasyonun bir üyesiyim. Bir sürü etkinlikler yapılıyor. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hayri Ülgen, “Çok önemli bir gündeyiz. Cevdet Karabük’ün ayağıysa o ayak İstanbul’a geldi. Türkiye’ye tanıttı bizleri. Bizleri toparladı. Güzel de keyifli bir organizasyon yaptı. Gerçekten burada valisinden futbolcusuna kadar herkes var. Eğer birleştirici unsur varsa Cevdet Akay’ın sayesindedir. Ben de onunla olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev ise, “Birlik beraberlik güzel ahlak, çevik ve zeki olmak hem kurucu liderimiz ulu önder Atatürk’ün sloganı hem de bizim kutsal bir duruşumuz, anlamlı bir duruşumuz. İşte bu çerçevede sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip değişik kesimleri bir araya getirip daha mutlu, daha keyifli, daha paylaşımcı bir ortamı paylaşmak için bir aradayız. TÜMBİFED ve TÜMBİKON’un organize etmiş olduğu bu spor müsabakası bizim için anlamlı ve önemlidir” dedi.