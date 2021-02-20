Kadın millilerden Alanya’da turnuva

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 takımın katılımıyla düzenlenen National Womans Team Football Tourmant’ta ilk maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Evima Football ile Alanya Goldcity Turizm Kompleksi tarafından düzenlenen National Womans Team Football Tourmant turnuvası bugün başladı. Turnuvaya Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan ve Hindistan takımları katıldı. Bugün başlayan turnuvada Hırvatistan Rusya ile Sırbistan da Ukrayna Milli takımı ile karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda Sırbistan ile Ukrayna 1-1’lik skorla berabere kaldı. Maçın gollerini Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Olha Ovdiychuk ve Sırbistan Milli Takımı’ndan Allegra Poliak, kaybetti. Çarşamba günü bitecek olan turnuva hafta başı oynanacak maçlarla devam edecek.