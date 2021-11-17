Kadın Ligleri’nde 1. Transfer ve Tescil Dönemi uzatıldı

Amatör statüde gerçekleştirilen Kadın Ligleri’nde, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kadın futbolunun gelişimi adına bazı yapısal değişikliklere gitme kararı almış ve bu çerçevede de Kadın Ligleri’ne dair genel esasları TFF’nin resmi internet sitesinden duyurmuştu. Kadın kulüplerden gelen talepler çerçevesinde de sadece Kadın Ligleri’nde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların 1. Transfer ve Tescil dönemi sonu Amatör İşler ve FIFA’dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Covid-19 Pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl sadece Turkcell Kadın Futbol Ligi düzenlenebilmişti.