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Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Adana’da başlayan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

Spor 24.09.2021, 17:08
Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Adana’da başlayan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası dün Sarıçam Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda başladı. Turnuvaya 41 ilden 650 sporcu katılırken, şampiyonanın ikinci gününde kadınlar mücadele etti. Kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yıl yaptığımız karate şampiyonasını bu yıl Adana’da yapıyoruz. Pazar günü yapılacak Milli Takım seçmelerinde seçilen sporcularımız da kasım ayında Dubai’ye giderek orada Dünya Şampiyonası’na katılacak. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" diye konuştu.

Öte yandan, şampiyonanın yarın tamamlanacağı, Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Milli Takım seçmelerinin de pazar günü yapılacağı öğrenildi.

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