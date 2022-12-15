Kadın Golbol Milli Takımı yarı finale yükseldi

Portekiz’de gerçekleşen Dünya Golbol Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı, uzatmalarda ABD’yi 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Portekiz’de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları sona erdi. Erkek Milli Takımı, Ukrayna’ya 6-5 yenilerek turnuvaya veda ederken, Kadın Milli Takımı ise uzatmalarda ABD’yi 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlıların yarı finaldeki rakibi İsrail olurken, maç bu akşam TSİ 20.45’te oynanacak.