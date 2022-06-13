Kadın futboluna ilgi her gün artıyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde 2022 şampiyonu ALG Spor oldu. Normal sezon sonrasında çift maçlı eliminasyon sistemi ile oynanan karşılaşmalar sonunda finale çıkan ALG Spor ile Fatih Karagümrük, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan final sonunda rakibini 2-1’lik sonuçla yenen ALG Spor, şampiyonluk kupasına uzandı. İzmir’deki finalde ALG Spor’u şampiyonluğuna taşıyan golleri Emine Ecem Esen ve Ecem Cümert kaydetti.

Murat Erkan: “ALG Spor’u gönülden tebrik ediyoruz”

Verdikleri destekle kadın futbolunun çok önemli bir gelişme kaydettiğini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak ‘Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0’ mottosuyla ‘hayatın her alanında çift forvet’ diyerek çıktığımız bu yolda artık şunu rahatlıkla dile getirebiliriz; kadın futbolu Türkiye’de ciddi oranda takip edilen spor dallarından biri haline geldi. Biliyoruz ki önümüzde gidilecek çok yol var. Fakat bu final de gösterdi ki çok doğru yoldayız. Tüm sezon boyunca bize büyük bir heyecan yaşatan 24 takımımıza, yöneticilerine, futbolcularına, teknik ekiplerine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Bu zorlu sezonda mutlu sona ulaşan ALG Spor takımını gönülden tebrik ediyoruz” dedi.