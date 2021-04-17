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Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den Şeyma Haşlak düdük çalacak

Antalya’da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den hakem Şeyma Haşlak düdük çalacak.

Spor 17.04.2021, 18:38
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Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den Şeyma Haşlak düdük çalacak

Antalya’da düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den hakem Şeyma Haşlak düdük çalacak.

Antalya’da düzenlenen Kadın Futbol Ligi’nde heyecan başlıyor. 4 grupta 16 takımın mücadele edeceği ligde ilk maç, 17 Nisan Pazar günü oynanacak. Fatih Vatan Spor ile Amed Sportif Faaliyetler karşılaşacak. Müsabakaları yönetecek hakemlerin listesi de belli oldu. Buna göre Denizli’den hakem Şeyma Haşlak, yardımcı hakem olarak ise Ceylan Kavsara davet edildi. Denizli bölgesi hakemleri, Antalya’da düzenlenen ligde görev alacak.
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