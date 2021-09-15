Kadın A Milli Takımı, Portekiz maçının son çalışmasını yaptı

Dünya Kupası elemelerinde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile aynı grupta yer alan Kadın Milli Takımı, yarın yapacağı Portekiz maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Kadın Milli Futbol Takımı, Portekiz maçının hazırlıklarının tamamladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana oyuncular ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman; taktik çalışmayla sona erdi.

Kadın A Milli Takımı, gruptaki ilk maçında yarın Portekiz ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 19.00’da karşılaşacak.

Portekiz idmanına yağmur engeli

Portekiz Kadın Milli Takımı, Alanya’da büyük bir şanssızlık yaşadı. Saat 19.00’da antrenman yapmak için sahaya gelen Portekizliler; Alanya’yı bir anda saran yağmur ve şimşekler sebebiyle sahaya çıkamadı. Yaklaşık 30 dakika yağmurun dinmesini bekleyen kafile, ardından soyunma odası tünelinde ısınma hareketleri yaptı ve oteline geri döndü.