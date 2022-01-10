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Kadıköy’de ‘Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi
Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.
Spor 10.01.2022, 21:44 10.01.2022, 22:05
Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesinin 75. dakikasında tribünler Fenerbahçe Yönetimi’ni istifaya davet etti.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabakanın 75. dakikasında sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
"FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN"
Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratında da bulundu