Kadıköy’de ’Yönetim İstifa’ sesleri

Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’a 2-1 yenilmesinin ardından tribünlerde ’Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde ’Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi. Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.